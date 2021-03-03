ندوة «حماية الكوكب» في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

ينظم المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في أبوظبي اليوم، وضمن أنشطته للعام 2021 ندوة علمية، بمشاركة 100 خبير ومختص في المجالات الصحية المختلفة والمرتبطة بالأمراض الحيوانية والإنتاج الحيواني، من بينهم خبراء من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومختصون من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط. وتعقد الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد تحت عنوان «مقاومة مضادات الميكروبات: المسؤوليات المشتركة لحماية الكوكب»، وسيناقش الخبراء العديد من المواضيع العلمية المتعلقة بمضادات الميكروبات، مثل الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، وتوضيح المخاطر الصحية المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية على صحة الإنسان والحيوان والنبات ودور المؤسسات البيطرية في توعية المجتمع بمخاطر الاستخدام غير الأمثل لمضادات الميكروبات.

يشار إلى أن المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في أبوظبي سيعقد العديد من البرامج واللقاءات العلمية، خلال الفترة القادمة والتي تهدف لنشر المعرفة، وتعزيز القدرات العلمية في مجال صحة الحيوان وحماية الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط.