«بيطرية رأس الخيمة» تنفذ 73 ألف زيارة وتحرر 157 مخالفة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذ قسم الرقابة والخدمات البيطرية بإدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة 73291 زيارة ميدانية إلى مختلف المنشآت، التي تقع ضمن نطاق الاختصاص، للتحقق من التزامها بتعليمات الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وجاءت تلك الزيارات المنفذة على مدار 11 شهراً، لتوعية المنشآت بأهم اشتراطات الصحة العامة والأخرى، التي تضمن سلامة الغذاء بجانب الإجراءات الاحترازية، المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كوفيد- 19، لضمان سلامة الجميع وتقديم أفضل الخدمات. وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، لـ«الاتحاد»: إن قسم الرقابة والخدمات البيطرية كثف خلال الفترة الماضية الزيارات الميدانية الموجة إلى مختلفة المنشآت، التي تقع ضمن نطاق الاختصاص، ونفذ 73291 زيارة تم خلالها تحرير 157 مخالفة بحق غير الملتزمين.

وتطرقت لتوجيه 71 إنذاراً، فضلاً عن إغلاق 5 منشآت لأسباب مختلفة، أهمها انتشار القوارض والحشرات، التي تؤثر بدورها على الخدمات المقدمة وجودة المنتجات، وعدم الالتزام بتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية أثناء ذبح الطيور، والتي يتم على الدوام تعريفهم بها للعمل بها.

وأضافت الطنيجي بأن المخالفات تشمل عدم الالتزام بتعليمات الصحة العامة وسلامة الغذاء وآلية التخلص من المواد الغذائية المصادرة، حيث يجب التخلص من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام في المكبات الخاصة بدائرة الأشغال، والتي تقوم بدورها بالتخلص الآمن منها بطريقة صحية وسليمة.

وذكرت أنه وخلال الحملات يتم التحقق من مدى تطبيق تلك المنشآت بالإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كوفيد- 19، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بذلك، والتي بلغت 245 مخالفة دون الاضطرار لإغلاق أي منشآة.