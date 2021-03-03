3 مكونات للاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية

دبي (وام)‏

سيكون العالم على موعد العام المقبل مع احتفال فريد بـ«اليوم العالمي للأحياء البرية» الذي يصادف الثالث من مارس كل عام، وذلك بمشاركة أكثر من 200 جهة دولية في إكسبو 2020 دبي، الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل».

وسينظم إكسبو 2020 دبي فعاليات الاحتفال بهذا اليوم العالمي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة وعبر ثلاثة مكونات رئيسة، وعدد من الفعاليات بالتعاون مع الشركاء والجهات المشاركة. وسيكون اليوم العالمي للأحياء البرية واحداً من 13 يوماً عالمياً سيحتفل بها إكسبو 2020 دبي.

وستكون الفعالية الرئيسة التي سينظمها إكسبو للاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية فعالية جماهيرية بمشاركة المؤسسات والجهات المهتمة بالحفاظ على الحياة البرية لاستكشاف سبل حماية التنوع الحيوي والأحياء البرية، بينما سيضم تجمع حاشد ومتخصص شركاء إكسبو 2020 دبي وقادة الفكر والخبراء لبحث الموضوعات ذات الصلة والتنوع الحيوي وصون الأنظمة البيئية. ويعمل إكسبو 2020 دبي أيضاً مع المؤسسة الاتحادية للشباب لاستضافة حلقة شبابية تتركز حول حماية الأحياء البرية، وهي حوار سيجمع الشباب للانخراط في مناقشات والخروج بتوصيات واقتراح سياسات تُسهم في حماية الأحياء البرية، والمحافظة على التنوع الحيوي.

وستدعم جهودَ إكسبو 2020 دبي مبادراتٌ من المشاركين الدوليين، الذين سينظمون فعاليات إضافية وأنشطة تتناغم مع البرنامج الذي يقوده إكسبو 2020 دبي من خلال الفعالية الرئيسية والتجمع المتخصص والحلقة الشبابية. وسينضم المشاركون الدوليون أيضاً إلى حملات إكسبو 2020 دبي الرقمية المرتبطة باليوم العالمي للأحياء البرية.

وفي أكتوبر الماضي، نظم إكسبو 2020 دبي نسخة تمهيدية من أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، أطلق عبرها رسالة إلى العالم تنادي بضرورة تعاون صُنّاع القرار والشعوب من أجل حماية الطبيعة وثرائها وتنوعها.