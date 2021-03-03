وزير العدل يتابع تنفيذ خطة «التقاضي عن بُعد»

ابوظبي (وام)

اطلع معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، خلال جولة في محكمة أبوظبي الاتحادية، على إجراءات المحاكمة عن بُعد، والتي كشفت عن تيسير سبل التقاضي، بما مكّن قضاة المحكمة من إجراء المحاكمة، والتواصل مع الموقوفين في أكثر من سجن بالدولة ومحاميهم عن بُعد، وهو ما يعد نقلة نوعية في تقليل التكلفة المالية بشأن إجراءات نقلهم للمحكمة، مع تحقيق اعتبارات العدالة والمحاكمة العلنية.

وياتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة بشأن تيسير سبل التقاضي، ورقمنة الخدمات الحكومية، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية، بما ينعكس بالإيجاب على تيسير سبل التقاضي، وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتقديم الخدمات كافة.

كما تابع معالي الوزير، والوفد المرافق له تقديم الخدمات للمتعاملين عبر المنصات الإلكترونية الذكية، والموقع الإلكتروني للوزارة www.moj.gov.ae، وكذا التطبيقات الذكية عبر ـ App Store أو الـ Google Play، أو عبر مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني 800333333، والتي تقدم العديد من الخدمات منها نظام التصديقات الإلكتروني، ونظام المحامي الذكي، وذلك إثر إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين بأبوظبي ودبي، تماشياً مع توجهات الدولة والحكومة في هذا الشأن.