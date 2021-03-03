مليونا تفاعل إلكتروني لـ«أبوظبي القضائية»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش في دائرة القضاء أبوظبي، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، أمس، خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، بعنوان «أكاديمية أبوظبي القضائية 2020 تحديات وإنجازات»، بجهود الأكاديمية، ودورها في خدمة أفراد المجتمع.

وكشف راشد الدرمكي المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية أن عدد التفاعلات لمنصة الأكاديمية مليونان و342 ألفاً و400 تفاعل، وتسجيل 2962 عضواً فعالاً في منصة الأكاديمية، وتنظيم 33 دورة تعلم ذاتي، كما تنظيم 1232 ورشة عمل افتراضية، و2419 ساعة تدريبية، و242 برنامجاً ودورة تدريبية، وبلغ نسبة رضا المتدربين 93.707%.

وأجرت منصة أكاديمية أبوظبي الإلكترونية 1232 ورشة عمل عبر القاعات الافتراضية، كما تم تحقيق 2419 ساعة تدريبية، بمعدل 242 برنامجاً ودورة تدريبية، بمشاركة نحو 20 ألفاً و937 شخصاً استفاد من إجمالي تلك الورش، بلغ عدد الذكور منهم 13 ألفاً و168 ذكراً، والإناث 7 آلاف و769 أنثى، وذلك بنسبة رضا بلغت 93% من إجمالي نسبة المشاركين في الورش. ولفت إلى أنه خلال عام 2019 تم إجراء نحو 115 برنامجاً تدريبياً، مقارنة بعام 2020 ورغم أزمة فيروس كورونا تم إجراء 242 برنامجاً تدريبياً بنسبة زيادة أكثر من 100%.

من جهتها ذكرت رئيسة قسم المكتبة المركزية في أكاديمية أبوظبي القضائية منى الحربي، أن مقتنيات المكتبة ازدادت خلال عام 2020 إلى 14 ألفاً و35 كتاباً في القانون وعلومه، كما تم رفع 185 كتاباً إلكترونياً على نظام المكتبة المركزية.