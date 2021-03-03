«تريندز» يحصل على الآيزو العالمية

أبوظبي ( الاتحاد)

حصل «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً على «شهادة الآيزو العالمية» (ISO 9001: 2015)، والتي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير، للمؤسسات المختلفة؛ استناداً إلى ما تطبقه من نظم إدارية حديثة، وما تحققه من تميز في الأداء وجودة في مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للشركاء والعملاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها «تريندز» على هذه الجائزة، فسبق أن فاز العام الماضي 2020 بشهادة «الآيزو» في الاعتماد العالمي لمعايير الجودة، وفقاً لمبادئ إدارة الجودة والمعايير العالمية التي تقيس كفاءة السياسات الإدارية المتبعة ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها، سواء كانت تدريبية أو بحثية أو استشارية.