عدسات طبية مجانية لأبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ريفولي آي زون، العلامة التجارية المختصة بالنظارات ضمن مجموعة ريفولي، عن توسيع نطاق برنامج دعم الرعاية الصحية البصرية لأبطال الخطوط الأمامية #VisionCareForHeroes بالتعاون مع مكتب فخر الوطن، والهادف إلى تقديم عدسات طبية مجانية إلى ما يقارب 100.000 من أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات.

ومن خلال البرنامج الجديد، سيتمكّن أبطال الخطوط الأمامية الذين قدموا تضحيات ومآثر عظيمة في سبيل حماية كل من يعيش على أرض دولة الإمارات خلال الجائحة، من الحصول على خدمات مخصصة لهم تتضمن تقدم عدسات (1.56 index) أحادية الرؤية من أكثر من 40 متجراً لريفولي حول الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مبادرة مجموعة ريفولي بوصفها واحدة من أوّل البرامج التابعة للقطاع الخاص، والتي تقوم بدعم أبطال الخطوط الأمامية بما يتوافق مع الأهداف والقيم الرئيسية لمكتب فخر الوطن.

وأشار رامش برابهاكار، شريك إداري ونائب رئيس مجموعة ريفولي، إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم أبطال الخطوط الأمامية، وأضاف: «تلتزم مجموعتنا التجارية بدعم وتقدير أبطال الخطوط الأمامية العاملين على حماية الإمارات وأهلها. شهدنا على أرض الواقع في هذه الأوقات الاستثنائية أبطالاً يخاطرون بحياتهم ويعملون بكل شجاعة وشغف لحماية عائلاتنا وأطفالنا، ومن واجبنا أن ندعمهم قدر استطاعتنا، وأن نردّ ولو جزءاً بسيطاً من جميلهم، تقديراً لالتزامهم وعملهم الدؤوب».

كما عبّرت الدكتورة مها بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن، عن امتنانها لقيام مجموعة ريفولي بدعم مهمّة المكتب، وقالت: «يشكل التعاون مع جهات القطاع الخاص خطوة رئيسية لتحقيق أهداف مكتب فخر الوطن، لأننا جميعاً نتشارك الأهداف نفسها في العمل على دعم الأبطال الذين كانوا حصننا المنيع في حماية أمّتنا. ويرحّب مكتب فخر الوطن بجميع الشركات والجهات الخاصة والعامة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشجعها على المشاركة، وتوحيد الجهود لدعم أبطال الوطن، وتقدير جهودهم والاحتفاء بهم».