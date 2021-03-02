«سقيا الإمارات»: توفير المياه للمحتاجين حول العالم

دبي (وام)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، أن «اليوم العربي للمياه» مناسبة لتسليط الضوء على المساعي النبيلة الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والآمنة للمحتاجين والمحرومين حول العالم، كما أنه فرصة لاستذكار مآثر وإنجازات رائد العمل الإنساني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته النوعية في تحسين حياة الملايين في شتى أنحاء العالم، وفي إرساء الدعائم والمبادئ السامية التي تسير عليها القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الدول الأكثر عطاء وتطوعاً حول العالم.

وقال معاليه - في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه الذي يصادف 3 من مارس كل عام - تشكل مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، رافداً مهماً لجهود الدولة في مجال العمل الإنساني من خلال المشاريع والمبادرات التي تطلقها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً؛ بهدف مساعدة المجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه.