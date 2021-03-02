اليابان تمنح أحمد المعلا وساماً رفيعاً

دبي (وام)

قلد سيكيغوتشي نوبورو، القنصل العام لليابان في دبي والإمارات الشمالية الشيخ أحمد بن علي بن حمد المعلا، السفير الأسبق للدولة في اليابان، وسام الشمس المشرقة، وهو أرفع وسام تمنحه اليابان لغير مواطنيها، والمقدم من إمبراطور اليابان، مع النجمتين الذهبية والفضية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان، خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات في العاصمة طوكيو. وأكد الشيخ أحمد بن علي المعلا، أن الدعم الكبير والمتواصل من قبل القيادة الرشيدة بالدولة ساهم في نجاح مهامه الدبلوماسية وفاعليتها في اليابان، وغيرها من دول العالم، في ظل متابعة وتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معرباً عن شكره العميق وتقديره البالغ للجانب الياباني، مشدداً على العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وعلمياً ومجتمعياً.

وامتدت فترة خدمة الشيخ أحمد المعلا في اليابان، سفيراً للدولة خمسة أعوام، ويقدم الوسام الامبراطوري للشخصيات، التي عملت على توثيق ودعم علاقات بلادها مع اليابان، وتقديم خدمات متميزة وجليلة للدولة الآسيوية. وسبق للشيخ أحمد بن علي المعلا أن عمل سفيرا للإمارات في أربع دول، هي اليابان وفيتنام ورومانيا وسريلانكا، وسفيراً غير مقيم في بلغاريا.