محمد بن زايد: رحم الله أحمد محمود البلوشي من الرعيل الأول المخلصين

أبوظبي (الاتحاد) - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تعازيه الخالصة في وفاة أحمد محمود البلوشي.

وكتب سموه على «تويتر»: «رحم الله أحمد محمود البلوشي من الرعيل الأول المخلصين الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن أحمد محمود البلوشي «كان شاهداً على مراحل البناء والتأسيس.. مسيرة عامرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه.. خالص تعازينا إلى أبنائه وعائلته سائلين المولى تعالى له الرحمة والمغفرة».