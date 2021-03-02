«التنمية الأسرية» تطلق دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي؛ بهدف دعم وتطوير الكفاءات الحكومية المواطنة، وتماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي، لتعزيز دورها الريادي والاجتماعي، وتطوير جودة خدماتها المقدمة للأسر والأفراد في إمارة أبوظبي، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسعياً منها لتمكين وتشجيع موظفي ومقدمي الخدمات الاجتماعية على تطوير كفاءاتهم ومعارفهم ومهاراتهم في العمل الاجتماعي للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المتعاملين.

وقالت مريم الرميثي مدير عام المؤسسة، إن المؤسسة وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تسعى إلى تطوير وابتكار أدوات جديدة للعمل تساعد في وضع أطر للعمل الاجتماعي ضمن الوجهات الحكومية والاستراتيجيات ذات الارتباط، ووفق رؤية الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى ضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأضافت: إن الدليل يأتي بمبادرة من مؤسسة التنمية الأسرية، وقام بإعداده وتطويره فريق من المتخصصين من خبراء مستشارين وموظفين في المؤسسة داخلياً.

وأشارت إلى أن إطلاق الدليل يعمل على ترسيخ المبادئ والمهارات والسمات المطلوبة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، ووضع معايير تقييم الأداء لجميع الموظفين العاملين في المجال الاجتماعي، وفقاً للكفاءات المطلوبة، واستخدام الكفاءات الاجتماعية بمستوياتها في التعيين على المناصب الشاغرة في المجال الاجتماعي وبالاستناد على نموذج إدارة المواهب، بالإضافة إلى الاستخدام الفعَّال للكفاءات الوظيفية الاجتماعية في تنمية الموظفين عبر تحديد احتياجاتهم من التدريب والتطوير.

وأضافت أن هذا الدليل سيساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والقدرات المهنية لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد احتياجاتهم من التدريب والتطوير المستمر وفق أفضل الممارسات لتقديم الخدمات الاجتماعية؛ لذا تم إعداده وفق أفضل الممارسات في العمل الاجتماعي المتوائمة مع اختصاصات المؤسسة، من خلال منظومة الكفاءات الاجتماعية التي تتكون من 15 مبدأ من أساسيات المبادئ الاجتماعية، وثلاث وأربعين مهارة اجتماعية، وسبع سمات اجتماعية أساسية، بالإضافة إلى تسع عشرة كفاءة اجتماعية.