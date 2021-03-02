الطقس مائل للحرارة نهاراً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏‏ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/‏‏‏س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند 04:19 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:56. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الأول عند الساعة 18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.