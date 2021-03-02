أحمد المهيري.. «زميل آينشتاين»

ناصر الجابري (أبوظبي)

يُعد العالم الإماراتي الدكتور أحمد عيد المهيري، من أبرز العلماء العالميين في مجال أبحاث الفيزياء النظرية، نظراً لإسهاماته العلمية المتعددة وأبحاثه المتنوعة، والتي تناولت مجموعة من الظواهر، من أهمها الثقوب السوداء في الفضاء، حيث حاز إعجاب أبرز الخبراء الدوليين في قطاعات العلوم والهندسة والفضاء، لرغبته المتواصلة في البذل والإنجاز ورفد الميدان المعرفي بالنظريات والاكتشافات المتنوعة.

بروفايل

ولد أحمد المهيري عام 1986 بأبوظبي، حيث تدرج في المراحل الدراسية المختلفة، والتي كان خلالها شغوفاً بالعلوم والمعرفة والاكتشافات، وصولاً إلى تخرجه عام 2004 من مدرسة الشويفات، حيث تم ابتعاثه من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار لدراسة البكالوريوس في جامعة تورونتو ليتخرج فيها بعد 4 أعوام في تخصص برنامج «هندسة الفيزياء»، وواصل بعدها تحصيله العلمي، من خلال مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة لدراسة الماجستير والدكتوراه بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا، حيث حصل على جائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعته في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة.

استطاع المهيري، أن يكون أول إماراتي يحصل على القبول في دراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون بالولايات المتحدة، وهو يعتبر أبرز معهد لبحوث الفيزياء النظرية في العالم، والذي عمل فيه آينشتاين في آخر عشرين سنة من حياته، حيث يلقّب بـ «زميل آينشتاين»، نظراً لإسهاماته العلمية وحرصه على التعمق في النظريات الفيزيائية والعلمية التي طرحها العالم الشهير آينشتاين.

إنجازات علمية

وخلال الفترة الماضية، تم تكريم أحمد المهيري بميدالية فخر الإمارات، خلال حفل الدورة الـ5 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، لدوره العلمي العالمي، حيث يمتلك المهيري بحوثاً في الفيزياء النظرية، وتم الاقتباس منها أكثر من 1500 مرة من قبل باحثين آخرين في مختلف مناطق العالم.

«نيو هوريزون»

وحقق المهيري رفقة مجموعة من العلماء العالميين في الفيزياء، جائزة «نيو هوريزون»، وذلك لحسابهم محتوى المعلومات الكمومية للثقوب السوداء وإشعاعاتها وتقدمهم في اكتشاف المادة المظلمة «Sub-GeV»، وتُعد الجائزة من بين أهم الجوائز الفيزيائية العالمية المرموقة، والتي تؤكد المسيرة الريادية العلمية الحافلة للمهيري، وتجسد المكانة العالمية الرفيعة التي حصدها لأبحاثه حول الفيزياء النظرية والثقوب السوداء.

وعمل المهيري وفريقه منذ عام 2014 على دراسة فضاء «دي سيتر المضاد» الذي يعمل بصورة مشابهة للهولوجرام، وأجرى الفريق حسابات خلصت إلى أن الظهور الهولجرامي يشبه رموز التصحيح للأخطاء الكمية.

ولإنجازاته المتميزة، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عالم الفيزياء الإماراتي أحمد عيد المهيري بفوزه بجائزة «نيو هوريزون» المرموقة في الفيزياء، بفضل بحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء.

وقال سموه: «نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء.. أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراه في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.. عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي».

«أوسكار للعلوم»

تحظى جائزة «نيو هوريزون» بتقدير كبير في الأوساط العلمية والأكاديمية حول العالم، كما تتمتع بصدى واسع إعلامياً، إذ يطلق عليها «جائزة أوسكار للعلوم»، ويشارك نخبة من نجوم الفن والمشاهير في الحفل السنوي كل عام، وتنتشر الأخبار المتعلقة بالجائزة والفائزين بها عبر مختلف الجامعات والقنوات الإخبارية، حيث تركز جائزة «نيو هوريزون» على تكريم الاكتشافات التحويلية في علوم الحياة والفيزياء والرياضيات، وتعتبر من أكبر الجوائز العلمية قيمةً، حيث وزعت أكثر من 250 مليون دولار جوائز، نالها 3000 عالم منذ انطلاقها في عام 2012.