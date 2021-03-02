«منتزهاتنا».. حملة للتوعية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الوثبة، حملة التوعية «منتزهاتنا»، والتي استهدفت رفع مستوى الوعي العام، وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية تجاه المحافظة على المرافق العامة، وبالتحديد المرافق الترفيهية، مثل الحدائق والمنتزهات، والزراعات التجميلية، لتأكيد أهمية المشاركة المجتمعية في الإبقاء على حدائق أبوظبي وضواحيها بأفضل صورة كأماكن ترفيه ذات مواصفات ومعايير عالمية.

كما حرصت حملة «منتزهاتنا» على حث أفراد المجتمع من مرتادي الحدائق والمناطق الترفيهية للمحافظة على جودة الحدائق والمرافق العامة، والحد من السلوكيات غير الإيجابية، وذلك عبر توعية زوار ورواد الحدائق والمرافق العامة.