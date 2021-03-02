إغلاق 6 مؤسسات خالفت «الإجراءات الاحترازية» بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي، أمس، 6 مؤسسات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث نفذ مفتشو البلدية 2386 زيارة رقابية على المؤسسات، وتم تحرير 7 مخالفات وتوجيه 37 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2336 مؤسسة.

وتواصل بلدية دبي القيام بالحملات التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع، سواء زوار المنشأة أو العاملين فيها أو غيرهم.

كما شددت على ضرورة التزام المؤسسات والأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة مثل المنشآت الفندقية، مراكز التسوق والمؤسسات التجارية، المؤسسات الغذائية مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، منافذ بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية، المؤسسات التعليمية، الصالونات الرجالية والنسائية، مراكز التدليك والاسترخاء، مراكز اللياقة البدنية، المغاسل، الأماكن المخصصة للتدخين، الأماكن الترفيهية، الأسواق التابعة للبلدية، وغيرها من الأنشطة ضمن نطاق اختصاصها في دبي بشكل تام، بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة، والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».