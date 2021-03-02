إلغاء تراخيص الخيام الرمضانية بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إلغاء جميع تصاريح خيام الإفطار الرمضانية وسفر الإفطار للعام 2021 خلال شهر رمضان، وذلك استجابة للمتغيرات والتزاماً بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، يأتي ذلك تماشياً مع جهود دولة الإمارات العربيــــة المتحدة التي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة العامة.

وأكّد أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أن قرار إيقاف تصاريح خيام الإفطار الرمضانية، يأتي ضمن سلسلة سعي الدائرة لمواجهة الظروف الحالية بكفاءة وفاعلية، واستجابة للإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لهذه الجائحة العالمية.

وأشار إلى أنّ الدائرة تضع الصحة والسلامة ضمن أولوياتها، موضحاً أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من أجل أن يمضي شهر رمضان المبارك بصحة وسلامة على الجميع، لافتاً إلى أنه في حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، يجب التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخصة من الدائرة، مؤكداً أن الالتزام بالتوجيهات ضرورة ومسؤولية مجتمعية لضمان الصحة والسلامة العامة.

تنسيق

كشف محمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية، أن عملية التنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة كافة تعمل بشكل مستمر لتعزيز ثقافة العمل الخيري، الأمر الذي سيعـزز الثقة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيـات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها، في إطار تكثيف الجهود والمساهمة في حماية المجتمع.

وأكد أن الدائرة تزخر بمبادرات مبنية على وسائل تقنية حديثة كمبادرة «وجبات الأمل» والتي تعد مبادرة رقمية مبتكرة، مقارنة بمبادرات إطعام الصائمين أو المتعففين بالوسائل التقليدية لخدمة العمل الخيري على مستوى إمارة دبي، والتي ستدفع عجلة العمل الإنساني بالطرق الاحترازية التي تبنتها الدولة.