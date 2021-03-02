فحص «كورونا» أسبوعياً لمؤسسات محددة في عجمان

عجمان (وام)

أعلن فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ في إمارة عجمان، إلزام مؤسسات محددة بإجراء فحص «PCR» بشكل دوري أسبوعياً لجميع العاملين لديها، باستثناء الحاصلين على جرعتي لقاح «كوفيد 19»، مع الالتزام بتحميل تطبيق الحصن، وذلك ابتداءً من الأمس.

وتضمن القرار العاملين في المطاعم والمقاهي ومحال السوبر ماركت والصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية ومكاتب استقدام العمالة وشركات توصيل الأغذية والوجبات ومغاسل السيارات.

وستقوم فرق التفتيش والرقابة بجولات التفتيش على موظفي المؤسسات والشركات المحددة بعد 3 أيام من صدور قرار الإلزام بالفحص.

وأهاب فريق الأزمات والطوارئ بأصحاب المؤسسات والشركات المحددة بضرورة إلزام الموظفين والعاملين لديها بإجراء فحص «PCR» أسبوعياً، وتحميل تطبيق الحصن، تفادياً للإجراءات المترتبة في حالة المخالفة.