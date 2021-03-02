«أميركية الشارقة» تطرح دكتوراه إدارة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة برنامج دكتوراه جديداً في إدارة الأعمال يركز على تخصص المالية ضمن خططها المستمرة في توسيع برامجها التي تطرحها على مستوى الدراسات العليا. وقد تم تصميم البرنامج، والمقرر أن يبدأ في فصل خريف 2021، ليتناسب مع الخريجين الجدد والعاملين والمتخصصين في هذا المجال في القطاعين العام والخاص.

وقالت الدكتورة نرجس بوبكري، عميد كلية إدارة الأعمال عن برنامج الدكتوراه الجديد: يُعد هذا البرنامج الجديد أول برنامج دكتوراه من نوعه نطلقه بتركيز وتخصص معين. مما يوفر لطلابنا فرصاً بحثية وتوظيفية. وسيحصل الطلبة في برنامج الدكتوراه الجديد على فرص كبيرة للتعاون مع قطاعات الصناعة، وتطبيق بحوثهم ومعارفهم على الواقع.