«التربية» توضح خطوات احتساب الدرجات للطلبة المنقولين بين المدارس

دينا جوني (دبي)

أوضح قطاع العمليات التابع لوزارة التربية والتعليم كيفية رصد واحتساب درجات الفصل الأول للطلبة المنقولين من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقال في تعميم أصدره، أمس، وأرسله إلى المدارس الحكومية في أبوظبي والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري: إنه ترصد للطالب يدوياً الدرجات الحاصل عليها من المدرسة المنقول منها في حال كانت غير معرفة في نظام «المنهل»، أي النظام الإلكتروني لإدارة شؤون الطلبة، على أن يتم رصد درجات المواد المشتركة بين المدرستين في خانة درجة الفصل الأول، فيما يرصد للطالب غياب بعذر في المواد التي لم يدرسها في المدرسة السابقة.

وأوضحت الوزارة أنه من الضروري في احتساب الدرجات أن يكون تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة الجديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ولا يُعفى في المدرسة الجديدة من احتساب درجات الفصل الدراسي الأول، علماً أن عملية الرصد تنفّذ من قبل إدارة المدرسة.

ومن الخطوات التي تضمنها التعميم، أنه إذا كانت درجات المواد الدراسية الحاصل عليها الطالب في الشهادة ليست من 100 درجة كما هو مطبّق، يتم إرسال الشهادة لقسم التقييم والامتحانات لتحويل الدرجات إلى 100 على أن يعاد إرسالها إلى المدرسة للرصد. أما في حال كان الطالب غير ملتحق بأي مدرسة في الفصل الدراسي الأول، فيتم رصد غيابه بعذر لجميع المواد الدراسية في الخانة المخصصة لدرجة نهاية الفصل الدراسي الأول، ولفت التعميم إلى أن درجات الطالب سوف تُنقل إلكترونياً بالنسبة للطلبة المسجلين في نظام المنهل في الفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام الحكومية، وتم نقلهم أو تسجيلهم في مدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج الوزارة في الفصل الدراسي الثاني أو بالعكس، بشرط أن يتم تسجيل الطالب في المسار التعليمي نفسه. وشدد التعميم على تطبيق هذه الخطوات كافة في حال أعطي استثناء لتسجيل طالب في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري.