أطلقته جامعة خليفة.. برنامج التعليم المسرع يحظى بإقبال الطلبة

أبوظبي (وام )

يحظى برنامج التعليم المسرع - الذي أطلقته جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - بإقبال واسع من طلبة المرحلة الثانوية والبكالوريوس.

وقام 23 من الطلبة المتميزين في المرحلة الثانوية بالصفين الحادي عشر والثاني عشر بالتسجيل في برنامج «المرحلة الثانوية والجامعة»، والذي يمكنهم من خلاله احتساب الساعات المعتمدة التي تسهل قبولهم في برامج البكالوريوس، كما سجل أيضاً 7 من طلبة البكالوريوس في برنامج «البكالوريوس والماجستير» 4+1 الحالي.

ويتيح برنامج التعليم المسرع، الذي انطلق في شهر أغسطس من العام الماضي، لطلبة المرحلة الثانوية المتفوقين احتساب الساعات المعتمدة التي تؤهلهم لدراسة مساقات البكالوريوس.

كما يتيح لطلبة برنامج البكالوريوس المتميزين احتساب عدد ساعات معتمدة تؤهلهم لدراسة مساقات برنامج الماجستير، حيث يهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين المستويات التعليمية، بما يوفره لهم من فرصة للحصول على الدرجات الأكاديمية في مدة زمنية أقصر.

وتم اختيار طلبة المرحلة الثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بعد اجتياز اختبارات قبول دقيقة ومقابلات شخصية، حيث عرضت عليهم خمس مواد ليختاروا مادة واحدة منها في كل فصل، وتشمل مادة التفاضل والتكامل والفيزياء، ومقدمة إلى البرمجة «سي ++ أو مات لاب»، والتي يشارك في تدريسها 8 من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: إن البرنامج واحد من مبادرات جامعة خليفة التي تسعى إلى دمج العملية التعليمية بشكل سلس، لا سيما بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، كما يعتبر مثالاً على جهود الجامعة الرامية لتسجيل الطلبة المتميزين في تخصصات العلوم والهندسة، بهدف المساهمة في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال توفير رأس المال البشري المحلي.

وتقوم برامج التعليم المسرع في ماجستير العلوم على إعداد طلبة البكالوريوس المتفوقين في كلية الهندسة لبدء دراسات الماجستير خلال فترة دراستهم في مرحلة البكالوريوس، حيث يساهم البرنامج في تمكين الطلبة، من خلال دعم المرشدين الأكاديميين، لاجتياز درجتي البكالوريوس والماجستير، خلال مدة خمس سنوات.

كما يهدف برامج التعليم المسرع في ماجستير العلوم إلى تعزيز دور الطلبة المتميزين للحصول على درجة الماجستير، من خلال توفير جميع الظروف اللازمة لتحقيق أهدافهم والحصول على درجة الدكتوراه.

وأكد الطالب سعيد الصيعري من تخصص هندسة الكمبيوتر - والذي سجل في البرنامج للفصل الأكاديمي الثاني 2021 - أن برنامج التعليم المسرع في الماجستير في جامعة خليفة يعتبر فرصة كبيرة له لتعزيز مشواره التعليمي، والحصول على درجة الدكتوراه التي يطمح لها للاستفادة من المعرفة التي يحصل عليها من البرنامج كحافز في مجالات البحوث المتعلقة بالأنظمة الذكية.

وأشار إلى أن الساعات المعتمدة التي تمنحها جامعة خليفة، تساهم في تقصير المدة الزمنية اللازمة للحصول على الدرجات الأكاديمية، كما أنها تعزز من فرصهم في سوق العمل.