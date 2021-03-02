تعاون بين «تريندز» و«مركز الملك فيصل»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في أبوظبي، مذكرة تفاهم وتعاون مع «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات المشتركة.

وقَّع المذكرة الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة «تريندز»، والدكتور سعود بن صالح السرحان الأمين العام «لمركز الملك فيصل».

وأكد الدكتور العلي، أن مذكرة التفاهم والتعاون مع «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» تأتي في سياق حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع أهم مراكز الدراسات والبحوث في المنطقة والعالم، وتعظيم الاستفادة من هذا التعاون في القضايا التي تخدم أهداف المجتمعات في تحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار. وأشاد العلي بالدور الرائد الذي يقوم به «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» في إثراء البحوث الاجتماعية،

ونشر الوعي بالقضايا الإسلامية من منظور حضاري يعبر عن قيم الإسلام التي تعلي من التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال.