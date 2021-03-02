«سلامة الطفل» بالشارقة تنظم ورشة للإعلاميين

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد عدد من الأكاديميين المتخصصين أن تناول قضايا الطفل بمهنية في الصحافة والإعلام من شأنه أن يرفع الوعي بحقوق الطفل، ويعزز من أثر المحتوى المكتوب والمرئي على بناء ثقافة مجتمعية تقدّر خصوصيّة الصغار وتدرك ما يمكن أن يتعرضوا له من أذى نفسي وجسدي جراء كلمة أو صورة منشورة.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية خاصة للإعلاميين نظمتها إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، تناولت محورين، الأول الحماية الاجتماعية وتأثير الإعلام على الصحة النفسيّة للطفل، والثاني حق الطفل بالخصوصية في الإعلام.

وتأتي الورشة ضمن مبادرة «إعلام مسؤول.. طفل آمن»، التي أطلقتها الإدارة عام 2018 بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والرامية إلى رفع معايير حماية حقوق الطفل عند تناول قضاياه في المواد الصحفية والإخبارية والوسائط المصورة، إذ تعد هذه الورشة التدريبية الثانية ضمن فعاليّات المبادرة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الورشة الأولى التي عقدت في أكتوبر الماضي.

شارك في تقديم الورشة نخبة من المختصين الأكاديميين أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة وهنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، إلى جانب أكثر من 40 مشاركاً من الإعلاميين والمسؤولين من المؤسسات الحكومية والتربوية في الدولة. وقالت اليافعي: «تستكمل الورشة ما تم تقديمه في الورشة الأولى من مبادئ مهنيّة لمعالجة قضايا الطفل في الإعلام وكيفية بناء سياسة إعلامية مسؤولة تجاه الأطفال، إذ تبيّن أهمية الانتباه إلى تأثير الإعلام على الواقع الاجتماعي والصحة النفسيّة للطفل وانعكاسات ذلك على الأسرة، وإن اكتساب الإعلاميين المعرفة في مفاهيم وأدوات من علم الاجتماع وعلم النفس وأنماط التنشئة الأسرية المختلفة يساعدهم على تقديم أخبار وتقارير متكاملة عند تناول قضايا الطفل دون المساس بسلامته النفسية، أو كرامته أو خصوصيته، ويسهم في ترسيخ ثقافة إعلامية تضع سلامة الطفل أولوية». وشهدت الورشة جملة من المداخلات والنقاشات التفاعلية التي أكدت أهمية توفير أعلى درجات الاستقرار للطفل سواء في الأسرة، أو المدرسة، ودور الإعلام في تعزيز ذلك الاستقرار.