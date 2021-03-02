في تصنيف لمجلة «CEO Today» العالمية.. عبد اللطيف الشامسي أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين خلال 2020

أبوظبي (وام)

صنفت مجلة «CEO Today» العالمية والصادرة من المملكة المتحدة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا كأحد أفضل الرؤساء التنفيذيين المؤثرين على مستوى العالم، خلال عام 2020، وذلك تقديراً لدوره التعليمي والقيادي في كليات التقنية العليا، خلال جائحة «كوفيد- 19».

وتمت عملية تصنيف الشخصيات المؤثرة عالمياً ضمن المجلة، من خلال فريق تحكيم دولي، وعبر العديد من المراحل على المستوى العالمي.

وسلطت المجلة في لقاء مع الشامسي على هامش اختياره ضمن قائمة أفضل رئيس تنفيذي مؤثر على مستوى العالم الضوء على دوره في كليات التقنية العليا، خلال عام 2020، وكيفية نجاحها في التعامل مع الجائحة ومواصلتها لمسيرة التعليم متجاوزة التحديات وتحقيقها التحول السريع من بداية الأزمة إلى التعليم عن بُعد على مستوى فروعها الـ 16 وتأسيس الحرم الجامعي الرقمي لضمان توفير كافة الخدمات الأكاديمية، والتحول المتكامل للحياة الطلابية والأنشطة اللاصفية عن بُعد للطلبة، استجابة لظروف انتشار الفيروس. واستعرضت المجلة كيف أنجزت الكليات في الفترة، من مارس إلى مايو 2020 أكثر من مليون و600 ألف ساعة تدريسية عن بُعد، والتي تعتبر من أكثر الساعات المنجزة عن بُعد على مستوى العالم خلال هذه الفترة.