شرطة أم القيوين تحذر من الرسائل المشبوهة

أم القيوين (الاتحاد)

حذرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، أفراد المجتمع من الرسائل المشبوهة، التي قد تصلهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يجب على الجميع التعاون الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي رسالة مشبوهة يتلقونها بالاتصال على الرقم 0501321817. وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغات من بعض أفراد المجتمع حول تلقيهم رسائل مشبوهة من أرقام من خارج الدولة، تروج لمواد ممنوعة عبر مقاطع صوتية وصور، تبين كيفية الشراء ومواقع التسليم، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

وأكدت شرطة أم القيوين ثقتها بوعي أفراد المجتمع في التصدي لهذه الرسائل المشبوهة، والتعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز منظومة الأمن والأمان المجتمعي، والحفاظ على سلامتهم من مخاطر تلك المواد.