تفاهم بين «شرطة دبي» و«الاتحاد للقطارات»

دبي (الاتحاد)

وقعت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة.

وقع المذكرة العميد عبيد الحثبور مدير الإدارة ومحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في الشركة، بحضور موظفي الجانبين.

وأثنى محمد راشد المرزوقي على التعاون الوثيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، قائلاً «يسرنا التعاون مع إدارة أمن المواصلات، في سبيل تعزيز أواصر الشراكة والعمل عبر تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وهو ما سينعكس جميع مراحل المشروع، وبخاصة في ظل التقدم الذي بدأنا بإحرازه في مختلف المواقع الإنشائية على طول المرحلة الثانية من المشروع».