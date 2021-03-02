حملات تفتيشية على 38 ألف مركبة ثقيلة بدبي

دبي (وام)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات حملات تفتيشية على 37 ألفاً و691 مركبة ثقيلة خلال عام 2020 أسفرت عن 14.314 مخالفة جراء عدم الالتزام بالشروط الفنية واللوائح والقوانين المعتمدة لمواصفات المركبات الثقيلة. وقال محمد نبهان مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في «الهيئة»، إن هذه الحملات والعمليات التفتيشية جاءت ضمن إطار الخطط الاستراتيجية التي يتم وضعها على مدار كل عام، وإنه تم تنفيذ عمليات تفتيشية على مختلف الطرق الرئيسة والمحورية في إمارة دبي بكاملها شملت الإجراءات الفنية واشتراطات السلامة التي لم يتم الالتزام بها.