«احذر مخاطر الجرائم الإلكترونية».. بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة في قسم الإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة التوعية «احذر مخاطر الجرائم الإلكترونية»، اعتباراً من مطلع مارس الجاري ولمدة شهر؛ بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة الاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة.

وأكد العميد محمد أحمد الشاعر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أهمية وعي أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم أثناء قيامهم بالتسوق الإلكتروني، وتحذيرهم من خطورة مشاركة بياناتهم الشخصية في المواقع غير الرسمية.

ودعا إلى عدم التردد في الإبلاغ الاحتيال الإلكتروني، بالاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة.