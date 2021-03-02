مصادرة كميات من التبغ و«البان» في دبي

دبي (وام)

كثفت بلدية دبي حملاتها على محال ومستودعات بيع التبغ ومنتجاته في الإمارة، للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب.

وصادرت البلدية أكثر من 416744 علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة ولا تحمل الطابع الضريبي الرقمي، وذلك في أحد المستودعات الواقعة في منطقة راس الخور.. كما تمت مصادرة أكثر من 26 طناً من مادة «البان» المحظورة في المستودع ذاته. يأتي ذلك من منطلق حرصها على صحة وسلامة المجتمع، والسعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصحة العامة في إمارة دبي، وضمن برامجها الرقابية لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة بمختلف تصنيفاتها.