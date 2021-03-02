«الصحة»: تقديم 6,094,956 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم ما مجموعه 6,094,956 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه تم تقديم 66539 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبلغ معدل توزيع اللقاح 61.62 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19».