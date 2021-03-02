بدء استقدام العمالة المساعدة الفلبينية الشهر المقبل

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء استقدام العمالة المساعدة من الفلبين إلى الدولة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى البلدين اعتباراً من الشهر المقبل أبريل.

جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت مؤخراً في العاصمة الفلبينية مانيلا بين وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسة سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية ووزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو وعدد من المسؤولين الفلبينيين المعنيين.

وأكد السويدي أن الاتفاق مع الجانب الفلبيني على البدء باستقدام العمالة المساعدة الفلبينية عبر القنوات الرسمية اعتباراً من شهر أبريل المقبل يشكل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال العمالة المساعدة، لا سيما في ضوء الحرص المشترك على تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال إن الاتفاق من شأنه ضبط وتنظيم عملية الاستقدام بما يحفظ حقوق الأطراف كافة، فضلاً عن المساهمة في تخفيض التكاليف الإجمالية لتشغيل هذه الفئة من العمالة في الدولة، لا سيما أن الاجتماعات استعرضت السعي نحو تخفيض رسوم الاستقدام.