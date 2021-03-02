في قرار اعتمده مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد.. سعيد عبدالله أميناً عاماً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية

دبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بتعيين الدكتور سعيد عبدالله أميناً عاماً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

ويأتي القرار في إطار تعزيز دور مؤسسات الحكومة الاتحادية ورفع مستويات الكفاءة وتطوير المنظومة الإدارية الحكومية، وتوفير أفضل الخدمات.

ويعد الدكتور سعيد عبدالله خبيراً في مجالات التركيبة السكانية والإنتاجية والعمليات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية واقتصاديات الأعمال والعمالة والخصائص الديموغرافية والسياسات الاجتماعية والهجرة والاستقدام، حيث تدرج في المناصب خلال عمله في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، إذ شغل منصب الأمين العام بالإنابة منذ العام 2018، وشغل قبل ذلك منصب الأمين العام المساعد لقطاع السياسات والبحوث، خلال الفترة من 2013 - 2018، علاوة على عمله كمدير للبرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية من العام 2011 وحتى 2018.

سعيد عبدالله

ونال الدكتور سعيد عبدالله درجة الدكتوراه في إدارة المعلومات والعمليات من كلية مايز لإدارة الأعمال بجامعة تكساس «A&M» بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة توليدو بالولايات المتحدة الأميركية.

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في العام 2009 ليكون بمثابة منظومة عمل متخصصة لدراسة المحددات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بشكل علمي متكامل، ويعد المجلس حلقة مفصلية تعمل بين مختلف الجهات والهيئات لصياغة منهج شامل لمعالجة المواضيع المرتبطة بالتركيبة السكانية، وإيجاد حلول مناسبة تحقق الانسجام بين متطلبات التنمية المستدامة والسياسة السكانية، بالإضافة إلى تعزيز دور المواطن، والمحافظة على الهوية الوطنية.

ويندرج تحت مسؤوليات المجلس مهمة اقتراح ومراجعة السياسات السكانية والعمل على تطوير الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن السكاني في الدولة، بالإضافة إلى جمع المعلومات، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالتركيبة السكانية، وإنشاء قاعدة متكاملة للمعلومات في القطاعات كافة.