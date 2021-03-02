رحيل رفيق درب زايد أحمد بن محمود البلوشي

توفي، صباح أمس، أحمد بن محمود البلوشي، عن عمر يناهز 99 عاماً، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء.

والفقيد يُعد من أعيان مدينة العين، ومن رجال الرعيل الأول، فقد عمل سكرتيراً خاصاً لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان إلى جانبه في المحطات التي سبقت تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع سبعينيات القرن الماضي، وكان شاهداً على قيام الدولة العصرية.

والراحل من الرجال العصاميين، فقد عمل على امتداد عشرين عاماً في وظيفة واحدة هي السكرتير الشخصي للشيخ زايد «رحمه الله»، إضافة إلى مسؤوليات وطنية واجتماعية عدة، ومن خلال مهامه مستشاراً لرئيس الدولة لشؤون القبائل، وعضواً في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي لدورات عدة متتالية.

كما يُعد مواكباً لما شهدته مدينة العين من بناء وتطور على امتداد نحو 50 سنة خلت، من خلال عضويته في المجلس البلدي للمدينة. وفي كل المحطات، حمل في قلبه وعقله خدمة الوطن التي شغلت حيزاً كبيراً من وعيه وإدراكه.