كهرباء الشارقة تعيد خدمات التوصيل المؤقت وتيسير إجراءات إضافة الأحمال

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إعادة تقديم خدمات التوصيل المؤقت للكهرباء والمياه عن طريق الشبكات، وذلك بعد توقف هذه الخدمات لفترة تجاوزت 3 سنوات للعمل على تطوير الشبكات في كافة المناطق وإعادة تنظيم وتيسير اجراءات خدمات استقبال طلبات إضافة الأحمال لكافة المشاريع لحمولة 100 ك.ف كحد أقصى. وصرح سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن إعادة تقديم هذه الخدمات يأتي ضمن سلسة من الإجراءات التي يتم مراجعتها للتيسير على المتعاملين وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتحول الإلكتروني، للتيسير على المتعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات بجودة وسرعة، والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات.

وبدورها، أوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة، أن استقبال طلبات التوصيل المؤقت لخدمات الكهرباء والمياه بدأ منذ يوم 28 فبراير الماضي، وسيبدأ استقبال طلبات إضافة الأحمال اعتباراً من 4 مارس الجاري، ويتم استقبال الطلبات من خلال البريد الإلكتروني msd.electronic@sewa.gov.ae توافقاً مع التحول الرقمي وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية.