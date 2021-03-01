مراقبة عبر «الكاميرا ويب» في التقييم الموحّد للتربية الأخلاقية

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن التقييم الموحد للتربية الأخلاقية خلال مارس الجاري، سيتم عن بُعد باستخدام نظام مراقبة متخصص. ولفتت إلى أنه على الطالب تمكين وتشغيل «كاميرات الويب» الخاصة به، وإغلاق جميع البرامج والتطبيقات والمواقع الأخرى، وعدم فتح أي منها أثناء التقييم.

وأشارت إلى أن المدرسة غير مكلفة بالإشراف على الاختبار، وسيكون فريق التقييم الموحد للتربية الأخلاقية 2021 موجوداً على مدار اليوم لمراقبة الطلاب.

يأتي ذلك بعد أن وضع الفريق خطة طوارئ للسماح للمدارس المختارة بإجراء التقييم عن بُعد بسبب جائحة «كوفيد - 19»، وتمت مشاركتها مع مديري المدارس استعداداً للاختبار.

وينفذ التقييم مع عينة تمثيلية من الطلبة في 100 مدرسة من مختلف مناطق الدولة. ويغطي برنامج التربية الأخلاقية أربع ركائز للتعليم والتعلّم، هي: الشخصية والأخلاق، الفرد والمجتمع، دراسات مدنية، ودراسات ثقافية.

وجاء في دليل إجراءات التقييم الموحّد الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أنه لإجراء الاختبار، سيستطيع الطلاب استخدام جهاز كمبيوتر محمول أو شخصي أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي، على أن يحتوي الجهاز المستخدم على كاميرا تعمل بشكل واضح. سيُطلب من الطلاب إبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية خلال وقت التقييم.

ويجب على الطالب خلال التقييم تمكين وتشغيل كاميرا الويب الخاصة به، وإغلاق جميع البرامج والتطبيقات والمواقع الأخرى وعدم فتح أي منها أثناء التقييم. وستتم مراقبة التقييم مباشرة، مع اعتبار أي مساعدة خارجية غشاً مبطلاً للتقييم. فإذا كان أحد أولياء الأمور حاضراً مع الطالب أثناء التقييم، لا يمكنه أن يشارك في مساعدة الطالب في الإجابة عن الأسئلة لأن هذا سيعتبر غشاً أيضاً. ولا يُسمح للطلاب بالوصول إلى أي أجهزة أخرى أو استخدامها أثناء التقييم، باستثناء الكمبيوتر المستخدم لإجراء التقييم.

وسيكون الإطار الزمني للاختبار من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساءً في التاريخ المحدد لكل مدرسة، على أن يستغرق حوالي 45 دقيقة. وسيتم تخصيص رابط خاص بكل طلاب بناءً على المرحلة الدراسية، الجنس والجنسية. سيرسل فريق التقييم الموحد للتربية الأخلاقية 2021 إلى كل مدرسة قائمة روابط الاختبار قبل 4 أيام من يوم التقييم. وتقع على عاتق المدرسة مسؤولية تحديد رابط خاص واحد لكل مرشح، وتوزيع كل رابط على الطالب المستهدف، والتأكد من أن تعليمات يوم الاختبار واضحة للجميع. كما ستتم مراقبة الطلاب المشاركين عن بعد من قبل فريق التقييم الموحد للتربية الأخلاقية 2021 بمكتب العمليات، تحت إشراف مدير التقييم.

أما المراقبون، فمسؤولون عن ضمان إجراء التقييم بشكل آمن وبما يتماشى مع تعليمات فريق التقييم الموحد للتربية الأخلاقية 2021. وتقع على عاتق إدارة فريق التقييم الموحد للتربية الأخلاقية 2021 مسؤولية ضمان توفر مراقبين مدربين تدريباً مناسباً لجميع التقييمات وعلى لتلبية كل متطلبات السلامة. ولفت الدليل أن المراقبين لن يقوموا بالتحدث إلى الطلاب خلال الاختبار، لأن هدفهم الوحيد هو تنبيه ومراقبة الطالب وشاشته. وإذا كان لدى الطلاب أي استفسارات خلال الاختبار، فبإمكانه تقديم استفساره عبر خدمة الدردشة في النظام وسوف يتم الرد عليه خلال دقائق.

المراقبة عن بُعد

تتطلب التقييمات التي يتم إجراؤها عبر «الإنترنت» مراقباً عن بُعد، باستخدام برنامج أو تطبيق مناسب لمشاركة الشاشة عبر «الإنترنت»، على أن يتم تدريب المراقب، حسب متطلبات التقييم. وسيسمح النظام للمراقب بالقدرة على رؤية الطالب ومحيطه وشاشة الكمبيوتر في جميع الأوقات أثناء التقييم.