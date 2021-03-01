نسيبة: تطبيق التقنيات المتطورة لمستقبل أكثر صحة للجميع

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة وشركة «جي 42 للرعاية الصحية»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة 42 الرائدة في مجال التكنولوجيا التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بحضور الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية».

كما حضر حفل التوقيع عدد من العلماء والأكاديميين في الجامعة، إلى جانب مجموعة من مديري شركة «جي 42 للرعاية الصحية» والمتخصصين والعلماء من مختبرات «البيوجينيكس» في مركز «أوميكس للتميز» الواقع في مدينة مصدر - أبوظبي. وقال معالي زكي أنور نسيبة، عقب التوقيع: «يسعدنا في جامعة الإمارات التعاون مع شركة (جي 42 للرعاية الصحية) في البرامج الأكاديمية، التي ستؤثّر بشكل إيجابي على المجتمع المحلي، والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وبنيته التحتية. إن الباحثين والعلماء في جامعة الإمارات سوف يقومون بتطبيق أهم التقنيات المتطوّرة لوضع الأسس لمستقبل أكثر صحة لجميع أفراد المجتمع في الدولة».

وقام معالي زكي أنور نسيبة ووفد من الجامعة بجولة في المركز، حيث اطلعوا على المشاريع الكبيرة المُتعلّقة بعلم الجينوم، والبنوك الحيوية، والتسلسل الجزيئي والحيوي الجيني، ومستقبل العلوم البيولوجية متعددة التخصصات، والمبادرات الكبرى، مثل برنامج الجينوم الإماراتي.

وتولى طاقم المختبر تعريف الضيوف على المحطات المختلفة، مثل إدارة العينات والاستخراج ومراقبة الجودة والبنوك الحيوية والأتمتة والبحث والتطوير، وإعداد العينات وإعداد المكتبة وتسلسل القراءة الطويلة والقصيرة.

كما شارك معاليه خلال الزيارة مع الوفد المرافق في برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يُعدّ أحد أكثر مبادرات الجينوم شمولاً في العالم، من خلال التبرّع بعيّنات من دمهم وتحفيز الآخرين على التطوّع أيضاً.

من جانبه، قال أشيش كوشي: «في الوقت الذي نُحرز خلاله تقدماً سريعاً بوتيرة عالية، يُعدّ التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة أمراً حيوياً للاستفادة من الحكمة الجماعية، ومهارات الباحثين والعلماء والأكاديميين لدينا لتطوير حلول للرعاية الصحية تعود بالنفع على مجتمعنا على المدى الطويل».

وأضاف: «من المؤكد أن شراكتنا مع جامعة الإمارات ستكون بداية طريق الإلهام للابتكارات الديناميكية والقابلة للتطوير، والتي ستعود بالفائدة على الوطن والأجيال القادمة». وتعتزم جامعة الإمارات وشركة «جي 42 للرعاية الصحية» توسيع تعاونهما عبر العديد من المشاريع، بما في ذلك البحث في برنامج الجينوم الإماراتي، وتأسيس مُنشأة لبحوث واختبارات «كوفيد - 19».