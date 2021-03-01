إطلاق «جائزة حمدان - الألكسو» للبحث التربوي المتميز

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أمس، اتفاقية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» بشأن التعاون والشراكة في المجال التعليمي وإطلاق «جائزة حمدان -الألكسو للبحث التربوي المتميز» والتي تهدف إلى وضع الإطار المرجعي بشأن اتفاق الطرفين على تفعيل التعاون والشراكة في تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تشجيع الباحثين المتميزين في الميدان التربوي على مستوى الوطن العربي، والتعريف بهم وبأعمالهم المتميزة ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربي، وتوفير مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، وتوفير بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهني للعاملين في الميدان التربوي، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين في الميدان التربوي على مستوى العالم العربي.

وقال معالي الدكتور الأستاذ ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عقب مراسم التوقيع: «إن الاهتمام بالمعلم وبتطوير أدائه في مختلف المراحل التعليمية، كان وسيظل من أولويات المنظمة، ويحظى بأهمية كبيرة في مشروعاتها وبرامجها على مستوى التخطيط الاستراتيجي والتكوين، ويتجسد ذلك في مرجعيات عمل المنظمة، وفي الوثائق العلمية الصادرة عنها، وكذلك من خلال البرامج التدريبية، الوطنية والعربية وشبه الإقليمية، التي تنفذها المنظمة منذ سنوات عديدة باعتماد أحدث الأساليب والمنهجيات العملية والتدريبية».

وأضاف معاليه: «إن الجائزة التي نحتفي اليوم بتدشينها، من خلال توقيع اتفاقية التعاون بين (الألكسو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، تصب في هذا الاتجاه، فهي تستند إلى الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين، والتي من أبرزها تحسين جودة التعليم، ونشر ثقافة التميز التعليمي التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل المعلم وإنجازاته».

وفي الإطار نفسه، وقّعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مذكرة تفاهم مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة بشأن إدارة وتحكيم جائزة حمدان-الألكسو للبحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي ونشر البحوث الفائزة.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يطيب لي بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بشأن إطلاق (جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز)، أن أشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام والإخوة المسؤولين في هذه المنظمة المرموقة وأن أنقل إليكم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى للمؤسسة وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح، وأشاد المهيري بالتفاهم الذي أفضى إلى إخراج هذا المشروع المشترك إلى النور وقد تلاقت الرؤى والأهداف للإسهام في دعم التعليم في الوطن العربي. ونوّه الأمين العام لمؤسسة حمدان بأن قطاع التعليم في الوطن العربي بحاجة إلى نقلات نوعية سريعة تمكنه من مواكبة التحديات والمستجدات المعرفية والعلمية، كما أن صناعة واتخاذ القرار التعليمي بحاجة إلى معلومات دقيقة ومثبتة سواء فيما يخص السياسات أو التطوير، وأنه من خلال استثمار خبرة المؤسسة في جوائز البحوث التربوية».

من جانبها، اعتبرت الدكتورة نجوى الحوسني عميد كلية التربية بالإنابة بجامعة الإمارات، أن مشاركة الجامعة في هذه الجائزة فرصة جيدة تتيح تقديم خبراتها في تحقيق أهداف في غاية الأهمية لتطوير التعليم في الوطن العربي، مؤكدة أن جامعة الإمارات يسعدها أن تكون جزءاً من هذه المبادرة.