تفاهم بين «التربية» و«الأسترالي لطب الأسنان»

دبي (وام)

أبرمت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، مع المجلس الأسترالي لطب الأسنان، مذكرة تفاهم، بغرض تعزيز التعاون في كل ما من شأنه، توثيق أفضل الممارسات فيما يتصل بطب الأسنان، ورفد كلا الجانبين بخبرات واسعة تحقق ميزة إضافية لاعتماد أفضل المعارف والبرامج

شهد توقيع المذكرة، الدكتور محمد يوسف بني ياس المدير التنفيذي لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وناريل ميلز الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي لطب الأسنان، ومارك فورد المدير التنفيذي للمجلس الأسترالي لطب الأسنان.

وبناء على مذكرة التفاهم، تمنح مفوضية الاعتماد الأكاديمي، المجلس الأسترالي لطب الأسنان صفة جهة الاعتماد الدولي لبرامج طب الأسنان في مؤسسات التعليم العالي المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار أن المجلس هيئة دولية متخصصة في هذا الشأن، فضلاً عن تسخير المجلس موارده من أجل المراجعين المؤهلين لمفوضية الاعتماد الأكاديمي، للاستعانة بهم في تقويم برامج طب الأسنان في مؤسسات التعليم العالي دولة الإمارات.