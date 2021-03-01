«طب جامعة الإمارات» تنظم معرضاً للأمراض الوراثية

العين (الاتحاد)

نظمت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات ضمن مشاركتها في برنامج «الإمارات تبتكر» عن بُعد، «العرض الافتراضي ليوم الأمراض الوراثية النادرة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأمراض النادرة، والذي يصادف 28 من شهر فبراير، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض النادرة، وقسم الوراثة وعلم الجينوم في الجامعة، بحضور الدكتورة فاطمة بستكي - من جمعية الإمارات للأمراض النادرة، وعدد من الخبراء والمختصين والأكاديميين والطلبة.

وأوضحت البروفيسورة فاطمة الجسمي أستاذ علم الوراثة والجينوم بكلية الطب والعلوم الصحية، أن يوم الأمراض النادرة هو حدث عالمي يهدف إلى زيادة الوعي بالأمراض النادرة وتأثيرها على حياة المصابين والأشخاص الذين يعيشون معهم وعائلاتهم، ونظراً لأن 72% من الأمراض النادرة لها سبب وراثي، يعد هذا أيضاً يوماً مهماً لتسليط الضوء على مساهمة العلماء المتخصصين في مجال الصحة الوراثية والأكاديميين في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، وقدمت عرضاً توضيحياً شاملاً حول ما يحمله المستقبل للأمراض النادرة.