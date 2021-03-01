«دبي الدولية للقرآن» تستقبل طلبات المشاركين في الدورة الـ 24

دبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء باستقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم في الدورة الرابعة والعشرين لسنة 1442هـ/‏‏2021م، والتي ستجرى فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك بمشيئة الله، وتقتصر المشاركة على المقيمين في الدولة من أبناء الدول الإسلامية والجاليات المسلمة في بعض الدول مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم من جراء جائحة «كورنا» وفى ظل الإجراءات الاحترازية والجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات لاحتواء هذا الوباء، وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن بعد التشاور مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتنظيم الفعاليات، تم الاتفاق على تنظيم الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة القرآنية في رمضان القادم بمشاركة المقيمين في الدولة، طبقاً للشروط العامة للمشاركة في المسابقة، ومن ضمنها أن يكون المرشح مقيماً بالدولة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً، وألا يزيد عمره على 25 عاماً، وألا يكون قد شارك في الدورات السابقة للجائزة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: إن التقديم للمشاركة في المسابقة بدأ منذ 26 فبراير 2021 وسيستمر لغاية العاشر من مارس الجاري، وذلك من خلال البريد الإلكتروني للجائزة quran@eim.ae و info@quran.gov.ae.