أسواق رأس الخيمة تستقبل «الكوفر» و«القابط»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت أسواق السمك في رأس الخيمة، أمس، أولى عمليات صيد أسماك «القابط» و«الكوفر» التي تم حظر صيدها خلال فبراير الماضي بناءً على القرار الوزاري الصادر من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.

واعتباراً من أمس، أصبحت دكك البائعين في السوق خالية تماماً من الأصناف المختلفة لأسماك القرش التي صدر قرار بمنع صيدها وبيعها في أسواق الدولة كافة، حفاظاً على المخزون الحيوي والمساهمة في تكاثرها.

وقال حميد الزعابي نائب رئيس جميعة الصيادين في رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: إن أسماك «القابط» و«الكوفر» التي انطلقت منذ يوم أمس عمليات صيدها من قبل صيادي القراقير عبر صيد الأحجام المسموح بها بناءً القرار الوزاري، ومنع صيد الأسماك ذات الأحجام الصغيرة والعمل على إرجاعها في حال وجودها في القراقير، فقد تم توفيرها بكميات مناسبة لبيعها للمستهلكين.

حميد الزعابي

وذكر أن قرار حظر صيد وتسويق أسماك القرش بأصنافها المختلفة التي حددتها الوزارة، يأتي في سبيل تعزيز المخزون السمكي وإعطاء الفرصة لها في التكاثر من ثم معاودة السماح بالصيد لعرضها في الأسواق أمام المستهلكين بكميات وأحجام مناسبة.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى «لنشات» الصيادين ممن لديهم تصريح لصيد أسماك القرش يتوجب عليهم تطبيق قرار حظر صيد أسماك القرش خلال الفترة المقررة والتي يتم خلالها تكاثر تلك الأصناف المختلفة منها بما يضمن زيادة المخزون الحيوي، لافتاً إلى أن جميع الصيادين في إمارة رأس الخيمة على اطلاع تام بكافة القرارات الصادرة من قبل الوزارة وعلى استعداد تام لتطبيقها حفاظاً على الثروة السمكية ودعم للمخزون. وأكد أن أسواق الإمارة كافة كانت خالية بالأمس من أسماك القرش بأنواعه المختلفة، وذلك تزامناً مع القرار، ولمنع تكبد البائعين في دكك الصيد الخسائر في حال عرضها وعدم قدرتهم على تصريفها ولمنع تعرضهم لأي مساءلة تذكر من قبل الجهة المختصة.

بائعون

قال عدد من البائعين في سوق السمك برأس الخيمة: إن السوق استقبل في اليوم الأول من رفع حظر صيد أسماك «الكوفر» و«القابط» كميات جيدة منها والتي جاءت بأسعار مناسبة حيث بلغ سعر كيلو «القابط» ما بين 20 و25 درهماً، بينما تراوح سعر سمك «الكوفر» بين 30 و35 درهماً.

وأضافوا أن السوق أمس كان خالياً من أسماك القرش التي يمنع صيدها مع بداية مارس والتزام كافة البائعين والصيادين بعدم توفيرها، وذلك للحفاظ على المخزون الحيوي والمساهمة في تكاثرها خلال هذه الفترة من العام.

وأشاروا إلى أن السوق طرح أنواعاً من أسماك «القابط» و«الكوفر» التي صدر قرار بمنع صيدها وبيعها في الأسواق خلال فبراير الماضي، والتي انتهت فترة الحظر أمس، ليطرح السوق الكميات القليلة منها والتي ستزداد خلال الأيام القليلة القادمة مع كثرة عمليات الصيد الموجة من قبل الصيادين في الإمارة وغيرها من إمارات الدولة.

وأكدوا أن تلك الأسماك لم تشهد أي ارتفاع يذكر، بل جاءت بنفس الأسعار السابقة التي كانت تباع بها قبل قرار الحظر، مشيرين إلى أن السوق يقدم تشكيلة متنوعة من الأسماك المحلية وغيرها القادمة من خارج الإمارة وذلك بأسعار مناسبة في متناول الجميع.