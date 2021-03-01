«دبي الذكية» تعلن نتائج «استراتيجية المعاملات اللاورقية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الذكية» الإنجازات التي حققتها 41 جهة حكومية في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والتي سعت من خلالها إلى تخفيض استخدام الورق في هذه الجهات إلى النصف بمرور الأشهر الستة الأولى لانضمامها إلى الاستراتيجية واستمرت في إنجاز مستهدفاتها للتحول لجهات رقمية 100% بنهاية 2021.

جاء ذلك خلال الحدث الافتراضي الذي نظمته «دبي الذكية»، بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ويونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب مديري العموم للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وتفصيلاً، حققت الجهات الكبيرة ضمن الاستراتيجية، نسبة خفض في استخدام الورق بلغت 83.86% بواقع 232.076.717 ورقة حتى ديسمبر 2020. فيما حققت الجهات المتوسطة نسبة خفض بلغت 76.23%، وبواقع 10.642.656 ورقة. وبالنسبة للجهات الصغيرة، فقد حققت نسبة خفض 77.30%، بواقع 27.179.248 ورقة.

وقدمت «دبي الذكية»، خلال الحدث لكل من «هيئة كهرباء ومياه دبي» و«بلدية دبي» و«مجلس دبي الرياضي» و«مركز دبي للإحصاء»، ختم (100% لاورقية)، والذي يتم منحه للجهات الحكومية التي أنجزت تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100%، حيث يشكل الختم علامة فارقة تبين تحولهم بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية بالكامل.

استراتيجية دبي

أكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام «دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» قطعت شوطاً كبيراً نحو هدفها الرئيسي والمتمثل في رقمنة جميع العمليات الحكومية الداخلية الخدمات المقدمة للجمهور، بما يضمن استغناء حكومة دبي بشكل تام عن المعاملات الورقية، ونبارك اليوم للجهات الحكومية التي سابقت الزمن ونجحت في الاستغناء عن استخدام الورق بنسبة 100%، فيما تحقق بقية الجهات الحكومية المنفذة للاستراتيجية تقدماً سريعاً نحو هذا الهدف، وبما يفوق التوقعات لكل مرحلة من مراحل تطبيق الاستراتيجية.

وأضاف: «الآن بدأ العد التنازلي في حكومة دبي لموعد الاستغناء التام عن الورق في جميع الجهات بحلول 12 ديسمبر 2021، حيث يبرز دور التعاون الحكومي الكبير والجهود المبذولة من الأطراف كافة لتحقيق هذا الهدف».

بدوره، ثمن وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، الجهود الحثيثة لجميع الجهات الحكومية في سعيها لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل وعبر المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، حيث حققت الجهات التي حصلت على ختم 100% لاورقية إنجازاً لافتاً في وقت قياسي استغنت من خلاله عن استهلاك الورق بشكل كامل، فيما تعمل الجهات الأخرى بكفاءة عالية لتحقيق نتائج مماثلة وسريعة.

