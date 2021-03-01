«المعاشات» توعي بأثر «التقاعدي» في حياة المستحقين

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إطلاق حملة للتوعية بأثر المعاش التقاعدي في حياة المستحقين. وتركز الحملة - التي تحمل شعار «أمّن حياتهم بمعاشك» - على محاور عدة، أهمها أثر الاشتراك في التأمين على أسرة المؤمّن عليه وصاحب المعاش، وفلسفة قانون المعاشات في مد مظلة الحماية التأمينية لأسرهم عند الوفاة، وحالات الاستحقاق لأفراد الأسرة وفق الضوابط والأحكام، والحالات التي تتجدد بشأنها حالات الاستحقاق أو يتم استحداث حصة جديدة لها، ونسب الحصص المستحقة في المعاش للشرائح المستفيدة، والأحكام الواجب اتباعها عند الوفاة، والتعويضات التي أقرها القانون في حالة وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وإلى من تصرف هذه التعويضات.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات: «إن (الهيئة) تحرص من خلال هذه الحملات على رفع مستوى الوعي التأميني للفئات المستهدفة بها»، مشيرة إلى أن «التأمين الاجتماعي له حضوره داخل كل بيت إماراتي؛ ولذلك من المهم التوعية بأحكامه من أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة كافة للمؤمّن عليهم وعائلاتهم».