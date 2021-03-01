«موارد الشارقة» توظف 73 باحثاً عن عمل

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 1000 مواطن خلال العام الجاري على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، بموازنة تقدر بـ 300 مليون درهم، نجحت دائرة الموارد البشرية في توظيف 73 باحثاً وباحثة عن العمل، بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إطلاق المبادرات والتوجيهات والقرارات الداعمة لتوظيف الكوادر المواطنة، وتعزيز قدراتها التنافسية لدخول سوق العمل وفق خطط واستراتيجيات مؤسسية. والتي تحظى بدعم ورعاية واهتمام كبير ومتابعة مستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون الركيزة الأساسية والمحور المحرك لعمليات التنمية الحكومية المستدامة.