«يونيلابس» السويسرية للمختبرات تفتتح فرعاً جديداً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شبكة مختبرات «يونيبلاس» السويسرية للمختبرات التشخيصية فرعاً جديداً في إمارة أبوظبي بطاقة إنتاجية للاختبارات تبلغ 80 ألف اختبار PCR يومياً، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية العالية للمنظومة المخبرية للإمارة، وشهد الافتتاح معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومحمد داوود، الرئيس التنفيذي لشبكة المختبرات «يونيلابس» في منطقة الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد للشبكة في إطار الثقة البناءة التي عززتها الجهات الصحية مع الشركات العالمية المتخصصة، ما دفع بشبكة «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية لتوظيف المزيد من مواردها وخبراتها العالمية، لتقديم خدمات مخبرية وتشخيصية مبتكرة، والجمع بين الخبرة الأوروبية والدولية، في الكشف عن الإصابات بفيروس «كورونا» والحد من انتشاره، رافدة ومساندة المسيرة التصاعدية في عدد الفحوص المخبرية التي استهدفتها دولة الإمارات في إطار التزامها بحماية صحة المجتمع. وقال معالي عبدالله آل حامد، إنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت أبوظبي منذ بداية الجائحة على توسيع نطاق خدمات فحص كوفيد - 19، وضمان توافرها وسهولة الوصول إليها، حيث يُعد افتتاح الفرع الجديد لشبكة مختبرات «يونيبلاس» السويسرية العالمية للمختبرات التشخيصية في أبوظبي، إضافة نوعية للجهود التي يكرسها القطاع الصحي في الإمارة للتصدي للجائحة، فقد ضربت أبوظبي مثالاً متميزاً للتعامل من الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكذلك مد يد العون للبلدان الشقيقة والصديقة بفضل الطاقة الاستيعابية العالية لفحوص كوفيد - 19 التي يمكن للإمارة إجراؤها يومياً. وأضاف معالي آل حامد: «ومع افتتاح الفرع الجديد لشبكة مختبرات (يونيبلاس) السويسرية للمختبرات التشخيصية، نواصل تعزيز الجهود الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ومواجهة انتشار فيروس كوفيد - 19، وفي الوقت نفسه نؤكد المكانة التي رسختها أبوظبي على خريطة الرعاية الصحية العالمية كوجهة رائدة توفر خدمات رعاية بمستويات جودة مرموقة ومتميزة».

وقال محمد داوود، الرئيس التنفيذي لشبكة المختبرات «يونيلابس» في منطقة الشرق الأوسط: «نحن فخورون أن نكون جزءاً داعماً للجهود الاستثنائية المبذولة من الجهات الصحية في دولة الإمارات، والتي مثلت إجراءاتها نموذجاً عالمياً يحتذى في التعامل مع أزمة كوفيد - 19، من خلال تكثيف الفحوص المخبرية للمواطنين والمقيمين، وإنشاء مراكز للفحص لجميع الجنسيات، لتشخيص وتحديد حالات الإصابة وعزلهم لمنع انتشار العدوى واحتواء الفيروس، بالإضافة للتقدير الواسع الذي حظيت به الكوادر الطبية في خط الدفاع الأول من قيادات الدولة وأفراد المجتمع»، مشيراً إلى أن افتتاح الفرع الجديد في إمارة أبوظبي يأتي ثمرة للتنسيق والتعاون المشترك مع دائرة الصحة أبوظبي، ومشيداً بالتسهيلات والدعم الذي وفرته الدائرة لإنجاح المشروع، وقال: «نتطلع إلى أن يشكل الفرع الجديد المجهز بأحدث التقنيات الرقمية والمختبرية والطبية وفق أفضل الممارسات العالمية لإجراء الفحوص الطبية في بيئة فعالة وعالية الجودة، تضمن إصدار النتائج في أسرع وقت، دعامة لجهود دولة الإمارات في احتواء الجائحة».

وقد منح مركز الإمارات العالمي للاعتماد مختبرات «يونيبلاس» السويسرية شهادة آيزو 15189 في فحص كوفيد - 19 بتقنية الـ PCR.