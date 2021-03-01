حملة لعلاج مريض بالتصلب اللويحي

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة حملة خيرية ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية، لتغطية نفقات علاج الشاب عبدالله، الذي فقد مصدر رزقه الوحيد جراء إصابته بمرض التصلب اللويحي المتعدد منذ عام 2013، وهو في أمسّ الحاجة لاستكمال العلاج، وتوفير الدواء باهظ الثمن.

وأوضحت حنان محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في «الهيئة»، أن هذه الحملة تأتي في إطار التعاون القائم بين «الهيئة» ومؤسسة الجليلة في مجالات العمل الخيري والإنساني، لافتة إلى أن المؤسستين نفذتا خلال العامين الماضيين العديد من الحملات الخيرية ضمن مبادرة «سندهم أمانة»، والتي جاء إطلاقها بهدف التكفل بنفقات علاج العديد من مرضى الحالات الإنسانية من ذوي الدخل المحدود.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى التكفل بنفقات علاج الشاب عبدالله الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعاني منذ 8 سنوات مرض التصلب اللويحي المتعدد، مبينةً أن عجزه عن تغطية نفقات العلاج المكلف، وعدم انتظامه في المراجعات الدورية للمستشفى، نتج عنهما العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة التي أفقدته القدرة على أداء أبسط المهام اليومية، وهو ما تسبب في نهاية المطاف في خسارته لوظيفته التي تعد مصدر دخله الوحيد.