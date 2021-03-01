7000 استشارة لمرضى «كورونا» من «طبيب لكل مواطن»

دبي ( الاتحاد)

بلغ عدد المستفيدين من خدمة «طبيب لكل مواطن» بهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي، أكثر من 88 ألف متعامل تلقوا مختلف الخدمات والاستشارات الطبية عن بُعد، من الفريق الطبي القائم على الخدمة وعبر أحدث تقنيات التواصل المرئي.

وأكدت الدكتورة علياء محمد رفيع، استشارية طب الأسرة، ومديرة إدارة خدمات البرامج التخصصية بقطاع الرعاية الصحية الأولية بـ«الهيئة»، أهمية الخدمة في ظل الظروف الراهنة والجهود التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية في الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها التباعد الجسدي، والتقليل من التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي قامت به المبادرة خلال جائحة كوفيد - 19، حيث تمكنت من خدمة أكثر من 7000 متعامل مصاب بفيروس كورونا، وتقديم 13 ألف استشارة للمخالطين والحالات المشتبه بها، مشيرة إلى خدمة توفير وتوصيل الأدوية لمنازل المرضى، بالتعاون مع مبادرة «دوائي» في «الهيئة».