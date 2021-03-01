فريق متخصص في دبي لدعم ذوي المتوفين بـ «كوفيد-19»

دبي (وام)

تقدم إمارة دبي الدعم لذوي المتوفين جراء الإصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات، عن طريق فريق من المتطوعين يتبع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» في دبي، أوكلت له مهمة إنسانية بالغة الأهمية، تتمثل في تسهيل وتسريع كافة الإجراءات المتعلقة بالوفاة، إكراماً للمتوفى، وتيسيراً على أهله وتخفيفاً عنهم.ويضم الفريق الإنساني الذي تم تشكيله منذ فترة مبكرة من جائحة «كوفيد - 19» بتوصية من «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» في دبي، 20 موظفاً وموظفة يمثلون عدداً من الجهات الحكومية في دبي، وهي: القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي المستقبل، وبلدية دبي، والنيابة العامة في دبي، ويتولى قيادة الفريق أحمد حريمل، مستشار مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي. وإضافة إلى الحريمل، يضم الفريق 19 متطوعاً ومتطوعة هم: عادل القادري، وسعيد مالك، وفيصل الملا، وخليفه القامه، وعيسى أميري، وطارق هلال، وشريفة جاسم، وأحمد الهاشمي، وخالد شريف، وعلى أهلي، وفاطمة العتيبي، وشعيب العوضي، وإبراهيم الفلاسي، وخالد الكعبي، وبدريه الحرباوي، وميثاء القرقاوي، وإيمان بن طوق، وأسماء العبيدلي، وأحمد الملا.