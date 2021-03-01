تسجيل المركبات في «درب» لتفادي المخالفات

هالة الخياط (أبوظبي)

دعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل السائقين المسجلين في نظام التعرفة المرورية، إلى تسجيل مركباتهم عند إنشاء أو تفعيل الحساب الخاص بهم في نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي»، لتفادي المخالفات.

ولوحظ أن هناك بعض مالكي المركبات ممن ينشئون حساباتهم الخاصة في نظام التعرفة المرورية، ولكن دون أن يقوموا بتسجيل المركبات التي لديهم، ما تطلب تأكيد المركز على ضرورة تسجيل المركبات عند تفعيل الحسابات.

ولتسجيل المركبات يتطلب الدخول إلى الحساب الشخصي عبر تطبيق «درب»، ومن ثم الضغط على خيار «المركبات» من لوحة التحكم، ومن ثم الضغط على «إضافة رمز مروري» واختيار مصدر الملف المروري من قائمة الخيارات، ومن ثم إدخال رمز المرور ومن ثم التسجيل.

ويوفر نظام التعرفة المرورية «درب» للمستخدم 6 خدمات، ومنها خدمة تسجيل مستخدم جديد في نظام التعرفة المرورية «درب»، و تسجيل مركبات المستخدم في النظام من قائمة المركبات المرتبطة بالملف المروري الخاص به، وإنشاء المحافظ المالية وربطها بالمركبات، وشحن رصيد المحفظة المالية ودفع الرسوم، خدمة الاطلاع على تفاصيل المخالفات المدرجة، وخدمة تقديم طلب تظلم أو إعفاء مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

وأوضح المركز أنه سيتم تحصيل رسوم حركات التعرفة المرورية من المستخدمين بناءً على سياسات التعرفة المرورية. فبالنسبة للمركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، يتم تحصيل رسوم حركات التعرفة المرورية تلقائياً باستخدام الرصيد المتوفر في المحفظة المالية للمركبة عند كل حركة عبور أسفل البوابات (إذا كانت السيارة مسجلة في النظام)، بينما بالنسبة لمركبات أبوظبي، سيكون للمستخدم خيار تفعيل/‏‏تعطيل خاصية الدفع التلقائي لرسوم الحركات لمركبته، على أن يتم تسديد كافة رسوم حركات التعرفة المرورية قبل إجراء أي عملية تجديد/‏‏ تنازل/‏‏ تعديل/‏ ‏شطب/‏‏ تصدير للمركبة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين. وبين المركز أنه يمكن دفع غرامات بوابات التعرفة المرورية باستخدام الرصيد المتاح في محفظتك المالية، بعد تسجيل الدخول إلى النظام عــــن طـــريق المــــوقـع الإلكتروني

https:/‏‏/‏‏darb.itc.gov.ae أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول DARB.

وأوضح المركز أن التسجيل في نظام درب للتعرفة المرورية غير إجباري وللمستخدم حرية الاختيار في حال رغبته عدم التسجيل، كونه لن يعبر عبر بوابات التعرفة المرورية خلال أوقات الذروة. مع التأكيد على أنه في حال عبور المستخدم عبر بوابات درب للتعرفة المرورية خلال أوقات الذروة المحددة، سيتم إعطاء المستخدم مهلة 10 أيام للتسجيل في النظام، وإلا سيتعرض للمخالفة حسب اللائحة التنفيذية المعتمدة للتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

المحفظة

وبيّن المركز أنه يجب إعادة شحن المحفظة المالية في غضون خمسة أيام عمل، وإلا فسيتلقى مالك المركبة إشعاراً بالغرامة. ولا يشترط أن يكون للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي رصيد في حساباتها، ويمكنها دفع رسوم معاملاتها وقت تجديد ترخيص المركبة. بينما يجب أن تكون المركبات المسجلة في الإمارات الأخرى مسجلة في النظام، ولديها رصيد كافٍ في المحفظة لتجنب الغرامات.