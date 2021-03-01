تطوير الأحواض الرملية في شارع الكرامة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي‏‭ ‬التابعة ‬لدائرة ‬البلديات ‬والنقل، ‬من ‬خلال ‬بلدية ‬مركز ‬المدينة، ‬مشروع ‬تطوير ‬وتحسين ‬المناطق ‬و‬الأحواض ‬الترابية ‬على ‬امتداد ‬شارع ‬الكرامة، ‬وبالقرب ‬من ‬مقر ‬الاتحاد ‬النسائي ‬العام ‬في ‬أبوظبي.

ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة المتكاملة التي تستهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي لمدينة أبوظبي، والشوارع الرئيسة المؤدية إلى المناطق الحيوية داخل جزيرة أبوظبي، واستغلال المساحات الرملية، وتغطيتها بالنباتات والزهور، وإيجاد بيئة متناسقة جمالية تسهم في تعزيز البهجة والسعادة للسكان والزوار.

وتضمنت الأعمال التحسينية زراعة الأحواض الرملية بشجيرات الزينة، ومغطيات التربة، وزراعة الزهور الموسمية، بالإضافة إلى توزيع الحصى التجميلي بأشكال هندسية جميلة.