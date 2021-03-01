«لأماناتهم راعون» في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الثانية من الحملة الإعلامية التوعوية «لأماناتهم راعون»، والتي تستهدف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز القيم الوظيفية الإيجابية في مجتمعنا بالحفاظ على المال العام، والبعد عن الكسب غير المشروع.

وأوضح العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبوظبي، أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي بعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية أو الرشوة أو التزوير وعدم محاباة شخص أو جهة على حساب الآخرين، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات، مؤكداً على دور الجمهور في التعاون مع القطاعات الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي سلوكيات قد تضر بمجتمعنا.

وأكد أن حكومة دولة الإمارات وضعت الآليات المناسبة لضبط أية تجاوزات قد تسيئ للوظيفة العامة، حفاظاً على سلامة الجهاز الإداري والصالح العام، وفي الوقت ذاته تهتم بإبقاء بيئة العمل صالحة تتوطد فيها النزاهة والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، مؤكداً دور كل مؤسسة وجهة حكومية وخاصة في تكريس النزاهة الوظيفية وتوعية الموظفين بقيم النزاهة، وتعزيز الرقابة الداخلية والوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية، ورفع الوعي حول الأمانة الوظيفية والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.

وتعد النزاهة الوظيفية من السلوكات الأخلاقية التي يتصف بها الموظفون للحفاظ على مكتسبات الوطن والمؤسسة، حيث يجب على الموظف أن يتبع السلوكيات الأخلاقية للقيام بأداء الواجبات الوظيفية بأمانة أثناء عمله الوظيفي، فلا يتهرب من القيام بواجباته، كما أن الإنسان النزيه يؤدي واجبه حتى ولو لم يوجد أي نظام رقابي يحاسبه، باعتبار أن النزاهة قيمة معنوية ذات أثر مادي تسكن شعور الفرد، وتجعله يفعل الصواب، ولو لم يراقبه أحد لأن رقابته لنفسه ذاتية، وهذه القيمة المعنوية، يستمدها الفرد من دينه وفضائل مجتمعه وبيئة معيشته وتعامله اليومي.

المشاركة المجتمعية

أشار العقيد مطر المهيري إلى أن مجتمع الإمارات استطاع تحقيق النجاح والريادة في تعزيز النزاهة والشفافية مما أسهم في الارتقاء بالوظيفة إلى مراتب عليا، وتأديتها وفق القوانين والأنظمة التي تراعي القيم الأخلاقية والمجتمعية، حتى أصبحت الوظيفة الحكومية أو الخاصة تنافس نظيراتها بدول العالم بمختلف المجالات.

وأكد أن الجهود المبذولة في نشر وتعزيز النزاهة الوظيفية تستند إلى المشاركة المجتمعية ضمن استراتيجية ريادية تسعى إلى إيجاد بيئة نزيهة تركز على تقديم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة لتعزيز الجهود الرسمية وإقامة الشراكات المؤسسية البناءة.

ودعا إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع لتعزيز الصورة الحضارية لمجتمعنا، عبر التواصل مع خدمة «أمان» على الرقم 2626 800 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828، والتي تتيح للجمهور تمرير المعلومات الأمنية حول أي شكوك تفيد في تعزيز الجهود الأمنية.